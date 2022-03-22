Установлено местонахождение 30 срывающихся от полиции подозреваемых

Ежегодное оперативно-профилактическая операция «Розыск» в Карелии проводится ежегодно. О ее эффективности рассказали в пресс-службе регионального МВД. На прошлой неделе прошел первый этап операции. Установлено местонахождение более чем 30 граждан, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклонившихся от исполнения наказания.

«Местонахождение шести преступников устанавливала служба исполнения наказания Карелии. Также обнаружены двое граждан, находившихся в розыске органами полиции иностранных государств. На территории стран СНГ установлено местонахождение двух лиц, совершивших преступления на территории республики»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ходе операции разысканы 19 без вести пропавших, 23 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи и специализированного учреждения для несовершеннолетних. Фото: start.sampo.ru