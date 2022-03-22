Мэрия Петрозаводска отправила под снос очередной гараж

Мэрия Петрозаводска продолжает борьбу с незаконно установленными в городе гаражами. Очередное объявление о сносе появилось на сайте администрации карельской столицы.

На этот раз демонтажу подлежит объект в районе дома №8 по улице Кооперативной. Владелец гаража проинформирован о необходимости убрать постройку.

Освободить самовольно занятый земельный участок необходимо до 5 апреля. Фото источника