Установлен водитель, сбивший женщину на проспекте Александра Невского

Госавтоинспекция Петрозаводска установила водителя, который сбил женщину на проспекте Александра Невского и покинул место аварии. Им оказался петрозаводчанин, 1987 года рождения. Мужчина управлял автомобилем «Рено Симбол».

Напомним, автонаезд случился утром 5 марта на пешеходном переходе. Легковой автомобиль при повороте направо сбил пешехода. Женщина, 1971 года рождения, получила травмы.

В отношении нарушителя составлено несколько административных материалов, также возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью.