Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске, водитель скрылся

Госавтоинспекция Петрозаводска объявила в розыск неустановленного водителя, который 5 марта сбил пешехода. Инцидент произошел в 6:22 утра на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как женщина переходила проезжую часть на зеленый свет. Ее сбила машина, поворачивавшая направо.

В результате происшествия пешеход 1971 года рождения получила травмы. Водитель скрылся с места аварии.

Всех, кто располагает информацией о происшествии или записями с видеорегистратора, Госавтоинспекция просит связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.