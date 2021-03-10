10 марта 2021, 17:38
Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске, водитель скрылся
ГИБДД объявила в розыск водителя, по вине которого 50-летняя горожанка получила травмы
Госавтоинспекция Петрозаводска объявила в розыск неустановленного водителя, который 5 марта сбил пешехода. Инцидент произошел в 6:22 утра на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как женщина переходила проезжую часть на зеленый свет. Ее сбила машина, поворачивавшая направо.
В результате происшествия пешеход 1971 года рождения получила травмы. Водитель скрылся с места аварии.
Всех, кто располагает информацией о происшествии или записями с видеорегистратора, Госавтоинспекция просит связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.