Более 120 тысяч пачек сигарет изъяли полицейские в Карелии

В 2020 году полицейские Карелии выявили несколько фактов приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По результатам этой работы были возбуждены пять уголовных дел. Противоправная деятельность пресечена в Петрозаводске, Пряжинском, Сегежском и Олонецком районах.

За год карельские полицейские изъяли из незаконного оборота более 120 тысяч пачек сигарет различных производителей. Их общая стоимость превысила шесть миллионов рублей. Фото tumenpro.ru