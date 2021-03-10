10 марта 2021, 16:59
Более 120 тысяч пачек сигарет изъяли полицейские в Карелии
Правоохранители выявили факты незаконной деятельности с табачными изделиями в разных районах республики
В 2020 году полицейские Карелии выявили несколько фактов приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По результатам этой работы были возбуждены пять уголовных дел. Противоправная деятельность пресечена в Петрозаводске, Пряжинском, Сегежском и Олонецком районах.
За год карельские полицейские изъяли из незаконного оборота более 120 тысяч пачек сигарет различных производителей. Их общая стоимость превысила шесть миллионов рублей. Фото tumenpro.ru