15 марта 2021, 10:39
Автоклуб 10 RUS

В ГИБДД рассказали подробности столкновения на трассе «Кола»

Автогрейдер стоял на обочине, когда в него влетел автомобиль «Форд Мондео»

В минувшее воскресенье, 14 марта, в Пряжинском районе на трассе «Кола» автомобиль «Форд Мондео» наехал на автогрейдер. Легковым автомобилем управлял 37-летний водитель.

По сообщению дорожной полиции Карелии, иномарка наехала на автогрейдер, который стоял на обочине.

После аварии 30-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали в лечебное учреждение. (фото cheltv.ru)

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Метки: 
ГИБДД
Пряжинский район
новости Карелии
автогрейдер