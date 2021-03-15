15 марта 2021, 10:39
В ГИБДД рассказали подробности столкновения на трассе «Кола»
Автогрейдер стоял на обочине, когда в него влетел автомобиль «Форд Мондео»
В минувшее воскресенье, 14 марта, в Пряжинском районе на трассе «Кола» автомобиль «Форд Мондео» наехал на автогрейдер. Легковым автомобилем управлял 37-летний водитель.
По сообщению дорожной полиции Карелии, иномарка наехала на автогрейдер, который стоял на обочине.
После аварии 30-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали в лечебное учреждение. (фото cheltv.ru)