15 марта 2021, 10:20
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Пенсионерка пострадала в столкновении двух автомобилей «Рено Дастер»

В ГИБДД рассказали подробности столкновения на дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе

Авария с участием двух автомобилей «Рено Дастер» произошла в Пряжинском районе в минувшее воскресенье, 14 марта.

В 13:30 на дороге «Петрозаводск-Суоярви» 68-летний водитель допустил столкновение с двигавшимся попутно вторым автомобилем, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В аварии пострадала 72-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь. (фото Госавтоинспекция РК)

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Метки: 
«Петрозаводск-Суоярви»
новости Карелии
Госавтоинспекция
«Рено Дастер»