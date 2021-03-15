15 марта 2021, 10:20
Пенсионерка пострадала в столкновении двух автомобилей «Рено Дастер»
В ГИБДД рассказали подробности столкновения на дороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе
Авария с участием двух автомобилей «Рено Дастер» произошла в Пряжинском районе в минувшее воскресенье, 14 марта.
В 13:30 на дороге «Петрозаводск-Суоярви» 68-летний водитель допустил столкновение с двигавшимся попутно вторым автомобилем, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В аварии пострадала 72-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь. (фото Госавтоинспекция РК)