Пенсионерка пострадала в столкновении двух автомобилей «Рено Дастер»

Авария с участием двух автомобилей «Рено Дастер» произошла в Пряжинском районе в минувшее воскресенье, 14 марта.

В 13:30 на дороге «Петрозаводск-Суоярви» 68-летний водитель допустил столкновение с двигавшимся попутно вторым автомобилем, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В аварии пострадала 72-летняя пассажирка. Женщине оказали медицинскую помощь. (фото Госавтоинспекция РК)