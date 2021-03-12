Пассажиры толкали застрявший в ледяной луже на Ла-Рошель автобус

В реалиях Петрозаводска можно перефразировать известную пословицу – любишь кататься, люби и общественный транспорт толкать. Забавный эпизод на пересечении набережной Ла-Рошель и Мерецкова запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Утром 10 марта в ледяной луже, о которой мы рассказывали на днях, застрял автобус. Выбраться самостоятельно из ловушки, транспортному средству оказалось не под силу. Потребовались руки и сила пассажиров. Из салона вышло более десяти человек, которые принялись подталкивать автобус. Спустя 20 минут им все-таки удалось сдвинуть автобус. За это время успела образоваться пробка из машин. Самые нетерпеливые водители стали объезжать автобус и лужу по тротуару.

Отметим, что это не первый случай в столице Карелии, когда на выручку общественному транспорту приходят пассажиры. В августе 2020 года пассажиры толкали затихший в центре города троллейбус. Другой случай произошел зимой 2015 года.