Девушку оштрафовали за нарушение правил дорожного движения на Кукковке

Госавтоинспекция установила водителя автомобиля ВАЗ, нарушившего правила дорожного движения на перекрестке улиц Ровио-Парфенова в Петрозаводске.

Дорожный эпизод случился днем 15 февраля и попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо».

На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ выехал из своего ряда, объехал две другие машины, которые остановились перед пешеходным переходом, повернул налево и продолжил движение по Ровио.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель допустил два нарушения – проехал на красный и нарушил правила маневрирования. Была проведена проверка. Нарушителем оказалась девушка, 2000 года рождения. В отношении нее вынесли постановления об административных нарушениях. В одном случае за нарушение предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, в другом возможен штраф 500 рублей или предупреждение. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)