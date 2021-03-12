Женщина-водитель грубо нарушила правила дорожного движения на Ключевой
Видеорегистратор очевидца запечатлел, как на Ключевой автомобиль белого цвета нарушил правила дорожного движения. Впоследствии нарушитель был установлен сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии.
Инцидент случился еще 25 января в 14:45 в районе дома №20 по улице Ключевая. Автомобиль «Киа» выехал на полосу встречного движения. Сообщение появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Дорожная полиция провела проверку. Водителем оказалась женщина, 1967 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности. Женщине вынесли постановление по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ (прим.ред. нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция статьи предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.