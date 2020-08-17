17 августа 2020, 13:04
Пассажиры толкали затихший на перекрестке троллейбус в Петрозаводске
Видео о том, какие усилия приходится прикладывать пассажирам общественного транспорта, чтобы добраться до места
Любопытное видео выложено сегодня в группе «Живой Петрозаводск», сделанное камерами компании «Ситилинк».
Судя по кадрам, инцидент происходит на перекрестке Ленина-Кирова, 15 августа в девятом часу вечера. Троллейбус, пересекающий перекресток, замедляет ход, останавливается, затем из него выходят пассажиры и вместе дружно толкают троллейбус.
Возможно виной тому техническая неисправность или прекращение подачи тока. Но вытолкнуть транспортное средство группе пассажиров удалось.