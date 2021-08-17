Установлен срок, когда должна открыться новая школа на Древлянке

В новой школе №55, построенной на Оборонной улице в Петрозаводске, устанавливают мебель и оборудование, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам руководителя Карелии, который осмотрел объект, без детей школа выглядит неживой. Он поставил задачу на ближайшие дни назначить директора, который организует работу по подбору персонала и подготовке учреждения к открытию. Также Артур Парфенчиков обозначил срок завершения всех работ и разрешительных процедур.

«Через два месяца школа должна уже начать работу. Точка отсчета – начало второй четверти»,

- сказал губернатор.

Школа на 1350 мест состоит из четырех блоков. В отдельном крыле младшей школы есть два спортзала, помещения для групп продленного дня.

Всего в школе пять спортивных залов, актовый зал на 870 мест и конференц-зал, на улице есть стадион со зрительскими местами, уличные площадки и зоны отдыха. (фото источника)