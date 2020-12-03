Ушла из жизни врач-педиатр Елена Васильева

30 ноября 2020 года ушла из жизни наша коллега врач-педиатр Детской республиканской больницы Республики Карелия Елена Анатольевна Васильева. Трудно поверить скорбному известию.

После окончания медицинского училища Елена Анатольевна работала в Республиканской больнице фельдшером-анестезистом отделения реанимации. В 1976 году поступила на медицинский факультет в Петрозаводский государственный университет, который успешно закончила и в 1983 году приступила к работе участковым врачом-педиатром Прионежской ЦРБ.

С 1993 года Елена Анатольевна принята на работу в ГБУЗ ДРБ. За это время работала на разных должностях в больнице: участковым врачом поликлиники, возглавляла приемно-диагностическое отделение. Все свои знания и опыт направляла на оказание помощи детям города Петрозаводска и Республики Карелия, было ли это оказание экстренной помощи детям, организационно-методическая работа в районах или профилактическая работа по формированию здорового образа жизни.

Елена Анатольевна преданно любила свою профессию, детей, все свои силы отдавая маленьким пациентам. Она любила жизнь и людей, была очень увлечённым человеком.

Мы глубоко скорбим о смерти прекрасного детского доктора, доброго хорошего человека. Она завоевала заслуженную любовь и уважение всех, кто ее знал.

Коллектив ГБУЗ «Детская республиканская больница» выражает соболезнование родным и близким.