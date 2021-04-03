Ушла из жизни актриса Нина Зоткина

Умерла российская актриса Нина Зоткина. Ей было 69 лет. О смерти артистки сообщает «Российская газета».

Нина Зоткина родилась в 1951 году. Состояла в актерском штате «Мосфильма». Была лауреатом международных кинофестивалей.

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в фильмах «Двое в пути», «Быть человеком», «О чем не узнают трибуны», «Факт биографии», «Расписание на завтра» и т.д. Всего на ее счету более 20 работ в кино. Фото stuki-druki.com