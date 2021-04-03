03 апреля 2021, 12:01
Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч человек
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9021 человека. Умерли 384 пациента. Выздоровели 9618 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Москве 2011 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 717, в Ленинградской области - 99, в Вологодской области - 88, в Архангельской области - 84, в Мурманской области - 67.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 572 077 раз. Скончались 100 017 пациентов.
Напомним, в Карелии 2 апреля Covid-19 выявлен у 73 человек. Фото yandex.net