Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9021 человека. Умерли 384 пациента. Выздоровели 9618 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2011 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 717, в Ленинградской области - 99, в Вологодской области - 88, в Архангельской области - 84, в Мурманской области - 67.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 572 077 раз. Скончались 100 017 пациентов.

Напомним, в Карелии 2 апреля Covid-19 выявлен у 73 человек. Фото yandex.net