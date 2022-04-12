Ушедшим с российского рынка компаниям поставят внешних управляющих

Резонансный законопроект о введении внешнего управления иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ, внесен на рассмотрение в Госдуму. Такие меры помогут защитить интересы россиян, считают в «Единой России», выстпившей инициатором предложения.

«Мы должны защитить интересы наших граждан и сохранить рабочие места. Хотим сделать процесс введения внешнего управления понятным для всех. Решение о назначении будет принимать суд. При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций», - прокомментировал инициативу один из авторов проекта Михаил Старшинов.

В пресс-службе также рассказали, что данные меры применят к компаниям, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими. Фото: er.ru.