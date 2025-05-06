06 мая 2025, 10:39
Уроженка маленького российского поселка станет министром в Германии
Натали Павлик займет пост министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции
фото freepik.com/ bedneyimages
Уроженка небольшого поселка Восток, расположенного в Тюменской области, станет министром и уполномоченным федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции в ФРГ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Социал-демократическую партию Германии.
Натали Павлик 33 года. Она родилась в 1992 году в России, в ее детстве семья переехала в Германию.
С 2021 года Павлик является депутатом бундестага по избирательному округу Веттерау. Она была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, что мэром Хельсинки стал 32-летний русскоязычный депутат Даниэль Сазонов. © «Петрозаводск говорит»