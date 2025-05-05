Skype отправился на пенсию

Популярный когда-то сервис для сообщений и звонков вышел на пенсию. С 5 мая корпорация Microsoft прекращает поддержку Skype. Вместо этого компания будет развивать другую платформу. Об этом информирует «Хабр». Пользователи смогут перенести контакты и чаты в новый сервис.

Пока не понятно, сколько пользователей затронет. По данным за 2023 год, в Skype было более 36 млн клиентов, между тем ранее аудитория достигала 300 млн пользователей.

Данные из Skype будут храниться до января 2026 года. Пользователи могут экспортировать их вручную или дождаться автоматического удаления.

Skype был запущен в 2003 году и приобретен Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. © «Петрозаводск говорит»