Российский турист погиб на Бали

На острове Бали погиб российский турист. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тело россиянина было обнаружено на полу в его номере в отеле. По версии полиции, мужчина мог совершить самоубийство из-за продолжительной депрессии.

Тревогу подняли сотрудники гостиницы, которые не могли связаться с постояльцем в течение суток. На момент обнаружения мужчина был мертв в течение не менее 12 часов. © «Петрозаводск говорит»