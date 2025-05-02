02 мая 2025, 17:04
Мир

Российский турист погиб на Бали

Полиция Индонезии подозревает, что россиянин совершил самоубийство в отеле
Фото: unsplash.com / Denys Nevozhai

На острове Бали погиб российский турист. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тело россиянина было обнаружено на полу в его номере в отеле. По версии полиции, мужчина мог совершить самоубийство из-за продолжительной депрессии.

Тревогу подняли сотрудники гостиницы, которые не могли связаться с постояльцем в течение суток. На момент обнаружения мужчина был мертв в течение не менее 12 часов. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Индонезия
бали
турист
самоубийство
отель