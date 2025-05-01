01 мая 2025, 12:52
Умер старейший человек на Земле
Бразильская монахиня немного не дожила до своего 117-летия
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam
Умерла старейшая жительница Земли Ина Канабарро Лукас. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Монахиня из Бразилии родилась в 1908 году. Ей было 116 лет и 326 дней. Женщина родилась в Бразилии и всю жизнь прожила в своей стране.
Согласно данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после смерти Лукас старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, которая проживает в графстве Суррей. На данный момент ей 115 лет и 252 дня. © «Петрозаводск говорит»