Умер старейший человек на Земле

Умерла старейшая жительница Земли Ина Канабарро Лукас. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Монахиня из Бразилии родилась в 1908 году. Ей было 116 лет и 326 дней. Женщина родилась в Бразилии и всю жизнь прожила в своей стране.

Согласно данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после смерти Лукас старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, которая проживает в графстве Суррей. На данный момент ей 115 лет и 252 дня. © «Петрозаводск говорит»