Уралсиб взял серебро на премии Russian Employee Experience Awards 2026

Награду в треке «Цифровые решения для бизнеса» банк получил за геймификацию работы с идеями сотрудников

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 16 сентября в Москве.

Уралсиб отмечен в номинации «Лучшее цифровое решение по геймификации» - за проекты, которые сделали работу с идеями сотрудников более результативной. Их представила команда «Лаборатории идей» вместе с разработчиками корпоративного портала. Чтобы вовлечь больше сотрудников и увеличить поток предложений, в процессы внедрили игровые механики. ИТ-система Лаборатории работает на базе сервиса «4И» («Информационный Инкубатор Инновационных Идей») компании «ТЕКОРА», а большинство инструментов удалось создать прямо на корпоративном портале.

Самым важным элементом геймификации мы считаем игровые активности, благодаря которым нам удается достичь поставленных целей по вовлечению новых авторов и увеличению количества идей. Использование игр для привлечения людей и формирования определенного поведения сегодня является важным трендом в современной бизнес-практике. Мы, в свою очередь, используем их для достижения целей Лаборатории, что позволило выстроить эффективную систему. Весь цикл создания игр – от разработки концепции и механики игры до технической реализации и сопровождения – реализован командами Лаборатории идей и корпоративного портала. Так мы достигаем высокой рентабельности игр – значительный результат при сравнительно небольших затратах на реализацию,

– рассказала руководитель Дирекции внутренних инноваций Банка Уралсиб Инна Герасимова.

В жюри премии вошли более 30 экспертов и практиков, в том числе международных, с многолетним опытом в развитии цифровых сервисов, работе с опытом сотрудников и внутренними коммуникациями. Они высоко оценили профессиональный и творческий подход Уралсиба. Оценивая проекты, судьи ориентировались на несколько ключевых критериев: концепцию, реализацию, результаты, продвижение, командную работу и лидерство.

Для команды Уралсиба это уже не первая награда в области внутренних коммуникаций, корпоративных цифровых продуктов и HR-автоматизации. Годом ранее «Лаборатория идей» получила главный приз Russian Employee Experience Awards за лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников.

Russian Employee Experience Awards или международная премия по цифровому опыту сотрудников REXAwards – профессиональная премия России, посвященная цифровому опыту сотрудников. Уже 7 лет премия отмечает и поддерживает лучшие решения в области интранетов, цифровых каналов внутренних коммуникаций, HR Tech и цифрового опыта сотрудников, объединяя ведущих экспертов и практиков отрасли.

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