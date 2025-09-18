«Уралсиб» вошёл в тройку лучших автокредиторов России

Эксперты проанализировали программы пятидесяти крупнейших банков страны

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Сентябрьский рейтинг портала «Выберу.ру» подтвердил: Банк Уралсиб предлагает одни из самых выгодных условий по автокредитованию на новые автомобили. В исследовании приняли участие 50 крупнейших банков страны по объёму кредитного портфеля (данные на 01.08.2025). Эксперты оценивали программы по нескольким ключевым параметрам: диапазон процентных ставок и возможность их снижения

размер первоначального взноса (включая нулевой)

полная стоимость кредита (ПСК)

максимальный срок и сумма финансирования

условия страхования и наличие льгот для отдельных категорий клиентов

гибкость ежемесячных платежей

Результат — 3-е место в рейтинге. Это подтверждение стратегии банка делать автокредитование максимально доступным, гибким и понятным для клиентов. Что предлагает Банк «Уралсиб» сегодня: кредит до 13 млн рублей на срок до 10 лет,

программы с нулевым первоначальным взносом,

премиальные программы,

финансирование покупки не только автомобилей, но и мототехники.

Где оформить:

— В отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,

— У автодилеров-партнеров по всей России,

— Онлайн — на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно по телефону 8-800-250-57-57.

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