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15 октября 2026
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Маркет

«Уралсиб» вошёл в тройку лучших автокредиторов России

Эксперты проанализировали программы пятидесяти крупнейших банков страны
девушка за рулем автомобиля
Фото: https://www.freepik.com/author/freepik

Сентябрьский рейтинг портала «Выберу.ру» подтвердил: Банк Уралсиб предлагает одни из самых выгодных условий по автокредитованию на новые автомобили. В исследовании приняли участие 50 крупнейших банков страны по объёму кредитного портфеля (данные на 01.08.2025). Эксперты оценивали программы по нескольким ключевым параметрам:

  • диапазон процентных ставок и возможность их снижения
  • размер первоначального взноса (включая нулевой)
  • полная стоимость кредита (ПСК)
  • максимальный срок и сумма финансирования
  • условия страхования и наличие льгот для отдельных категорий клиентов
  • гибкость ежемесячных платежей

Результат — 3-е место в рейтинге. Это подтверждение стратегии банка делать автокредитование максимально доступным, гибким и понятным для клиентов.

Что предлагает Банк «Уралсиб» сегодня:

  • кредит до 13 млн рублей на срок до 10 лет,
  • программы с нулевым первоначальным взносом, 
  • премиальные программы,
  • финансирование покупки не только автомобилей, но и мототехники.

Где оформить:
— В отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
— У автодилеров-партнеров по всей России,
— Онлайн — на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно  по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID

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