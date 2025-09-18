«Уралсиб» вошёл в тройку лучших автокредиторов России

Сентябрьский рейтинг портала «Выберу.ру» подтвердил: Банк Уралсиб предлагает одни из самых выгодных условий по автокредитованию на новые автомобили. В исследовании приняли участие 50 крупнейших банков страны по объёму кредитного портфеля (данные на 01.08.2025). Эксперты оценивали программы по нескольким ключевым параметрам:
- диапазон процентных ставок и возможность их снижения
- размер первоначального взноса (включая нулевой)
- полная стоимость кредита (ПСК)
- максимальный срок и сумма финансирования
- условия страхования и наличие льгот для отдельных категорий клиентов
- гибкость ежемесячных платежей
Результат — 3-е место в рейтинге. Это подтверждение стратегии банка делать автокредитование максимально доступным, гибким и понятным для клиентов.
Что предлагает Банк «Уралсиб» сегодня:
- кредит до 13 млн рублей на срок до 10 лет,
- программы с нулевым первоначальным взносом,
- премиальные программы,
- финансирование покупки не только автомобилей, но и мототехники.
Где оформить:
— В отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
— У автодилеров-партнеров по всей России,
— Онлайн — на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно по телефону 8-800-250-57-57.
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