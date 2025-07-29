Уралсиб предоставил нотариусам больше возможностей для обслуживания

В онлайн-банке уже доступен новый раздел, который позволяет создавать сделки, оформлять распоряжения о зачислении и списании средств

Фото: freepik.com

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн». Он доступен для клиентов, у которых открыт Публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в Банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.

В разделе «Сделки нотариуса» можно создать новую сделку, оформить к сделке распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента или распоряжение о списании денежных средств в пользу получателя с ПДСН.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 02740622111