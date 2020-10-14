Управление занятости Карелии приглашает молодежь на профориентацию

Управление труда и занятости приглашает старшеклассников республики принять участие во всероссийской акции «Мое будущее», которая пройдет с 16 ноября по 16 декабря, сообщается в паблике УТиЗ РК.

Участники акции смогут пройти профориентационный тест, ознакомиться с историями профессионалов, представляющих востребованные в настоящее время профессии, узнать информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получить навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий в онлайн-формате. Участие в акции «Мое будущее» будет особенно полезным молодым людям от 13 до 17 лет.

Бесплатный доступ к участию в акции будет организован на сайте программы ранней профориентации "Zасобой" и может осуществляться как централизованно из образовательной организации, так и дистанционно с персональных электронных устройств учащихся.

Полная информация о проведении акции «Мое будущее», контактный номер организаторов, а также форма для заполнения заявок на участие доступны на официальном сайте программы засобой.рф.

Фото с сайта засобой.рф