Упавший с крыши лед убил ребенка в российском городе

Сегодня днем в Саратове упавшая с крыши пятиэтажного дома льдина убила 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла рядом с одним из домов на улице Азина. Лед обрушился на ребенка, который получил не совместимую с жизнью травму.

Сейчас следователи и криминалисты СК осматривают место происшествия. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото sm-news.ru