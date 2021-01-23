23 января 2021, 16:11
Упавший с крыши лед убил ребенка в российском городе
Следователи изучают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика в Саратове
Сегодня днем в Саратове упавшая с крыши пятиэтажного дома льдина убила 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла рядом с одним из домов на улице Азина. Лед обрушился на ребенка, который получил не совместимую с жизнью травму.
Сейчас следователи и криминалисты СК осматривают место происшествия. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото sm-news.ru