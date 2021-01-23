Массовые сбои произошли в работе МТС, «Мегафона», «Билайна» и Twitter

Крупный сбой произошел сегодня в работе основных мобильных операторов - МТС, «Билайна», «Мегафона», «Ростелекома». Также плохо работает Twitter. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал DownDetector.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и других крупных российских городов.

Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в Интернет (60%), мобильную связь (20%) и мобильный Интернет (19%). Сбои в «Ростелекоме», как указывается на портале, коснулись работоспособности Интернета (94%).

У МТС фиксируются проблемы с мобильной связью (38%), мобильным Интернетом (33%) и проводным Интернетом (28%).

Пользователи «Мегафона» жалуются на проблемы с мобильным Интернетом (67%), мобильной связью (26%) и проводным Интернетом (6%).

По данным портала, жалобы о сбоях стали поступать примерно с 11 часов утра. Фото jamehirani.ir