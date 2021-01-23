Суточное количество зараженных коронавирусом снижается в России

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай заражения коронавирусом. Это меньше, чем днем ранее. Скончались 559 человек. Выздоровели 27 779 пациентов, что значительно превышает количество новых зараженных. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Санкт-Петербурге 3056 новых случаев, в Москве - 2668, в Вологодской области - 301, в Архангельской области - 253, в Мурманской области - 219, в Ленинградской области - 222.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 698 273 раза. Инфекция унесла жизни 68 971 человека.

Напомним, в Карелии 22 января выявлены 269 новых заболевших. Фото oralhealthgroup.com