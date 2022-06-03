Упавшие футбольные ворота убили ребенка в Подмосковье

В Московской области сегодня днем упавшие футбольные ворота убили десятилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Трагедия произошла в деревне Алешино. После происшествия медики пытались оказать помощь ребенку, но девочка умерла в карете скорой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Причины трагедии устанавливаются. Прокуратура взяла расследование дела на контроль. Фото прокуратуры Московской области