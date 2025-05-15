Уникальное издание архивных фото и документов подготовили в Карелии

Издательство «ПетроПресс» 20 лет назад выпустила в свет новую книгу «Карелия. Память о войне», приурочив ее выход к юбилею Великой Победы. В 2005 году мы отмечали ее 60-летие. В книге хранилось более тысячи фотографий и иллюстраций из семейных и государственного архивов. В редакцию их приносили дети и внуки тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Презентация книги состоялась в зале правительства накануне Дня победы.

Очевидцы утверждали, что такого большого собрания участников войны еще не было в зале заседаний. Там, где обычно руководители республики обсуждали насущные дела, говорили в тот день совсем о другом. На встречи пришли участники парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. В юбилейный год, когда в стране отмечали 60-летие Победы, они были приглашены в Москву на праздник.

В зале находились: Сильва Удальцова-Паасо, радистка Шелтозерского подполья, журналист и писатель Анатолий Гордиенко, который написал о войне книгу, дочь художника Буторова, который в военные годы рисовал «Окна КарелФинТага», сын кавалера трех Орденов Славы Владимир Кузнецов. Всех – отцов, детей, внуков – тогда объединило это значительное событие, выход книги «Карелия. Память о войне». Одним из авторов стал художник ИД «Петропресс» Дмитрий Москин: «Эту книгу можно назвать поэмой. Поэмой, где не выбросить ни строчки. Ее делали большие специалисты – несколько фронтовиков помогали, как консультанты. Журналист Юрий Викторович Шлейкин – менеджер культуры, придумал общую композицию этой книги. Мы следовали его оригинальным идеям. Поэтому книга нравится многим. Мы вот сейчас слушали их, этим людям можно только поклониться. Люди, прожившие достойно свою жизнь».

Министр культуры РК Галана Брун в своем приветствии отметила, что книги издательства «ПетроПресс» всегда отличаются особым настроением и точным адресом к читателю. Авторы издания: художник Дмитрий Москин, историк Василий Макуров, журналисты Анатолий Гордиенко и Юрий Шлейкин были удостоены памятного знака к 60-летию Победы.

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В Национальном театре весной 2005 года готовились к премьере. Комедию «Сильвия» по пьесе современного американского драматурга Альберта Герни поставил режиссер из Петербурга Владимир Михельсон. Главный герой пьесы – необычный. Это бродячий пес! И сыграла его актриса, которая сама когда-то подобрала бездомную собаку.

Собачку Сильвию не учили там ножку на столб задирать, она – животное благородное, в отличие от некоторых героинь пьесы. Но в том доме несчастный приблудыш был хуже татарина. Существо, которое не умеет кривить душой и живет истинными ценностями, плохо приживается в современном мире, где люди не умеют хранить то, что у нас есть.

«Мы же все время как бы ищем на стороне. Это начиная с Буратино, у которого было счастье – папа и дом, а он куда-то пошел «искать счастья» в другое место. Почему-то мы этого не ценим», - говорил режиссер Михельсон о пьесе. Он считал, что мы все, как герои пьесы, преодолеваем подобный рубеж, когда нам кажется, что мы не на своем месте. Кто-то начинает пить, кто-то заводит собаку. А сам постановщик уверял, что спасается работой: «У меня есть дети, я им преподаю. И я этим жив. Это дает мне ощущение нужности. Я все время окружен людьми, которым я нужен».

Появление собаки изменило отношения героев – к самим себе и к жизни. Актриса Наталья Алатало, которой досталась «собачья» роль, подобрала попавшую под машину Варвару. И все проблемы, с этим связанные, ей хорошо известны: «Поскольку у меня маленькие дети, собака, конечно, для них. Чтобы они понимали, что это живое. Как с этим можно обращаться, как нельзя. Если собаку стукнуть, она же не скажет – мне больно, она сделает так же. Она не родители, которые убирают руку, говорят, что бить нехорошо». Именно со своей Варьки Наталья лепила образ Сильвии. Правда, в отличие от домашней любимицы здесь у нее собака получилась говорящая, причем, иногда пятистопным шекспировским ямбом.

Таким было 15 мая ровно 20 летназад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.