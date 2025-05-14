В Петрозаводске с благодарностью вспомнили «школу для троечников»

В Петрозаводске ровно 20 лет назад проходил Республиканский съезд учителей. Его делегаты в один из дней работали по секциям, и одна из них была организована в школе №9, которая носит имя Исаака Фрадкова. «Фрадковские чтения» – так назвали организаторы эту встречу.

Старшеклассники в тот день читали стихи о войне. Как и многие события в том году, «Фрадковские чтения» были посвящены 60-летию со дня Победы. И директор школы Исаак Самойлович Фрадков участвовал в Великой Отечественной войне. Однако, тут в первую очередь вспоминали о нем, как о талантливом педагоге, который уважал в ученике личность и не позволял ее унижать.

«Мы остались одни, и он сказал: «Дааа, вот как хорошо… Три взрослых человека на одного маленького ребенка. И что он вынесет потом из этого? Какой опыт, какой урок? Он будет лучше учиться – нет. Он будет лучше вести себя – нет. А вот тот стыд, и, может быть, недоверие ко взрослым людям он испытает на всю жизнь», - вспоминала слова своего Учителя Ольга Мешкова, заместительница начальника Кондопожского отдела образования.

В школах ученики постоянно испытывают моральное насилие, признала с трибуны министр образования Карелии Галина Разбивная. Назрела необходимость изменить отношение учителя к своей работе. Для этого они и собрались на Республиканский съезд. Учителя сами должны были определиться – зачем они пришли в школу. «Что он хочет сделать из ученика? – задавалась вопросом Галина Разбивная. – Математика? Или хорошего, достойного, самостоятельного гражданина? Любящего, кстати, нашу неказистую Россию».

А вот что говорили тогда специалисты со студенческой скамьи:

-Учитель перестал быть примером для ученика. Учителя и ученики разошлись, как в море корабли.

-Учитель выбрал профессию, и он должен донести до детей то, чему его научили.

Школьников перегружали знаниями. Старшеклассники признавали – если мы уже сами определились, какие знания нам нужны, то мы можем сами их добыть, а в школе рассказывают массу лишних вещей. Система оценок чаще всего подавляла личность, а не стимулировала стремление к творчеству и знаниям. Еще один минус современной школы – чрезмерное увлечение разными углубленными программами. Кстати, одна из не свершившихся идей Исаака Самойловича Фрадкова – Школа для троечников. Не для отстающих! А как раз для большинства детей, которые пришли в школу.

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В Петрозаводске прошел Чемпионат Карелии по шахматам среди женщин. Помимо петрозаводских шахматисток на турнире выступили спортсменки из Кондопоги и Питкярантского района. Каждый день играли по три партии, каждая партия длилась до трех часов. Победителю присудили кубок. Возраст участников был не ограничен. Самой молодой шахматистке было 8 лет. Это Саша Потиевская, которая училась в первом классе и шахматами занималась уже полжизни. Бабушка Саши Вера Гюбиева рассказала: «Она не знала ни фигур, ни ходов. С белого листа все началось. И уже через полгода она участвовала в турнире, получила все нули».

«Ей показываешь что-то, она тут же запоминает, - поделился тренер Виталий Марусич. – Ей два раза повторять не нужно, поэтому с ней легко было». До этого чемпионата Саша ездила на Первенство России, где заняла пятое место. Как сказала бабушка, уже тогда Саша отличалась от своих сверстников. Своим любимым шахматистом Саша считала Ласкера. «Шахматы ведь не только игра, но и общение с очень интеллигентными, как правило людьми, - считала бабушка. – Сейчас у нее подруга появилась, многократная чемпионка, которой за 80 лет». Тренеры уверяли, что при таких задатках, Саша сможет затмить Юдит Полгар (она в 90-е годы была самым молодым гроссмейстером в мире). Вот ее рейтинг FIDE сегодня.

Таким было 14 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.