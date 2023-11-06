Уникальная экспозиция Сбера открылась на выставке «Россия» на ВДНХ

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал свою работу павильон Сбера. Экспозиция рассказывает о развитии Сбера через призму желаний и потребностей жителей страны.
Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками, которые предназначены для россиян. Наш павильон состоит из 10 больших залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги. И здесь можно познакомиться с историей Сбера, с тем, когда мы были созданы и как развивались.
Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты. И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надёжности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое.
Мы понимаем свою ответственность, очень дорожим этим и очень хотим, чтобы как можно большее количество наших граждан смогли почувствовать, познакомиться, «попробовать» то, что делает Сбер сегодня,
- сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Человек и технологии
Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Ещё один ключевой элемент — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. В роли экскурсовода выступает виртуальный ассистент Салют.
Снаружи гостей павильона встречает огромный медиакуб, показывая ролики в стиле naked eye — технологии, с помощью которой создаются 3D- и оптические иллюзии без использования дополнительного оборудования и очков. По вечерам демонстрируется специальное мультимедийное шоу — одно из первых в мире, созданных с участием нейросетей.
Из прошлого — в будущее
Зайдя внутрь, гости попадают в исторический офис Сбера, воссозданный по эскизам 1954 года. Здесь можно увидеть памятник Николаю Кристофари, первому клиенту сберегательных касс, и ощутить атмосферу ушедшей эпохи.
А в соседнем зале посетителей ожидает шоу «История Сбера», его основная идея — путешествие на лифте истории. Инсталляция раскрывает вклад Сбера в значимые для нашей страны события. Затем гости переходят в современный офис — ворота из настоящего в будущее. Оба офиса — действующие.
В следующем зале «Надёжный Сбер» представлены технологии для безопасности в различных сферах жизни. Зал «Созидающий Сбер» посвящён теме семьи. Он выглядит как квартира, в которую гости попадают через портал Домклик.
В зале «Развивающий Сбер» можно смотреть лекции и семинары. Инсталляции показывают, как Сбер помогает людям получать новые знания и развиваться. Зал «Здоровый Сбер» посвящён главному — здоровью.
Здесь можно увидеть курорты Сбера «Мрия» и «Манжерок». Зал «Увлекательный Сбер» оформлен как парк аттракционов. Каждого гостя встречает Чебурашка с большой картой в руках, на которой появляется фото гостя.
//Фото: Сбер
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