Уникальная экспозиция Сбера открылась на выставке «Россия» на ВДНХ

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал свою работу павильон Сбера. Экспозиция рассказывает о развитии Сбера через призму желаний и потребностей жителей страны.

Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками, которые предназначены для россиян. Наш павильон состоит из 10 больших залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги. И здесь можно познакомиться с историей Сбера, с тем, когда мы были созданы и как развивались.

Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты. И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надёжности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое.

Мы понимаем свою ответственность, очень дорожим этим и очень хотим, чтобы как можно большее количество наших граждан смогли почувствовать, познакомиться, «попробовать» то, что делает Сбер сегодня,