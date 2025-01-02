02 января 2025, 15:52
Умерла ветеран музея «Кижи» Тамара Рождественская
Один из лучших экскурсоводов острова Кижи ушла из жизни в последний день 2024 года
Ушла из жизни ветеран музея «Кижи», один из лучших экскурсоводов учреждения Тамара Рождественская. Об этом сообщает паблик музея-заповедника.
«Она дарила людям радость встречи с островом Кижи 50 лет. Здесь ее знали и любили все. Она была идеальным героем утопической фантастики 60-х: хрупкая, изящная, добрая, щедрая, полная радости жизни, умная, чуткая, открытая. С ней было легко и интересно. Она помогала всем и все невзгоды преодолевала, не теряя себя. Ее уход для родных и близких - как утрата части души»,
- говорится в заявлении музея.
В последнее время Тамара Рождественская тяжело болела. Ее не стало 31 декабря 2024 года. // Фото: unsplash.com / Zaeo, паблик музея «Кижи»