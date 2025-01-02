Усилен контроль за участниками дорожного движения в Карелии

В Карелии в новогодние каникулы усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По всей республике проходят профилактические рейды по предупреждению ДТП по вине нетрезвых водителей, по пресечению нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, а также по пресечению нарушений проезда пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей беречь себя и своих близких и строго соблюдать правила. // Фото ГАИ