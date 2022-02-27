27 февраля 2022, 16:35
Умерла известный в Карелии педагог и музыкант
София Евгеньевна Калаберда скончалась на 83 году жизни
Известный в республике музыкант и педагог София Евгеньевна Калаберда умерла. Ей было 82 года, сообщили в группе «Пульс Петрозаводска» ВКонтакте.
В печальной информации сказано, что усопшую похоронят 28 февраля на Сулажгорском кладбище. Ритуал состоится в 11:00 по адресу: улица Сулажгорская, 100. Проститься можно будет с 10:00 до 10:30 в траурном зале №2 по адресу Вольная, 4.
- Ученики всегда называли Софию Евгеньевну – удивительным, светлым, добрым человеком и потрясающим педагогом. Близкие и друзья запомнят ее как отзывчивого, всегда готового прийти на помощь человека. Память о Софии Евгеньевне навсегда останется в сердцах людей, которые с ней были знакомы, - гласит сообщение. // Фото: susan-lu4esm/pixabay.com