Умерла известный в Карелии педагог и музыкант

Известный в республике музыкант и педагог София Евгеньевна Калаберда умерла. Ей было 82 года, сообщили в группе «Пульс Петрозаводска» ВКонтакте.

В печальной информации сказано, что усопшую похоронят 28 февраля на Сулажгорском кладбище. Ритуал состоится в 11:00 по адресу: улица Сулажгорская, 100. Проститься можно будет с 10:00 до 10:30 в траурном зале №2 по адресу Вольная, 4.