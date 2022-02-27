Дефицит реагентов для борьбы с наледью образовался в Петрозаводске

Обильные снегопады с последующими перепадами температуры ожидаемо привели к образованию наледи на улицах Петрозаводска. Мэр карельской столицы рассказал, что расход реагентов существенно повысился.

По словам Владимира Любарского, для скорейшего преодоления проблемы стали применять на дорогах и тротуарах усиленную 20-ти процентную песчано-солевую смесь.

Утром 26 февраля обработали Лесной проспект, улицу Чапаева, Лососинское шоссе, ряд других улиц. Ночью там работали грейдеры. По мнению мэра, ситуация значительно улучшилась. При этом Любарский признал, что наледь местами сохраняется.

- Повышенный расход противогололедных реагентов привел к необходимости в их дополнительных поставках, - сообщил он. - Тут не обошлось без форс-мажора. Вагоны с солью, заказанные Техрентом для уборки городских улиц, застряли в Медгоре.

Мэр обещал, что уже вечером груз окажется в Петрозаводске, РЖД выделит отдельный локомотив для доставки вагонов и поможет с их разгрузкой.

Любарский поблагодарил коллег из РЖД и руководство Кондопожского ДРСУ. Предприятие привлекло дополнительные силы к уборке петрозаводских улиц и тротуаров от снега.