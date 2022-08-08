Умерла бывший депутат парламента Карелии Лариса Клейкова

Скончалась бывший депутат Законодательного собрания Карелии второго и третьего созывов Лариса Клейкова. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС РК.

Была избрана депутатом в 1998 году. В палате республики являлась заместителем председателя комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политики.

В 2002 году была повторно избрана депутатом, председателем комитета по законности и правопорядку.

Парламент выразил глубокие соболезнования родным и близким. (фото пресс-служба ЗС РК)