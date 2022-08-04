Умерла актриса театра кукол Карелии Екатерина Андреева

Скончалась актриса Театра кукол Карелии Екатерина Андреева.

«3 августа в 22:40 остановилось сердце актрисы Театра кукол Карелии Екатерины Андреевой», - сообщили в театре. Время и место прощания станет известно позднее.

«Катю любили все как в театре, так и за его пределами. Она была душой и мерилом совести труппы, чутким и неравнодушным человеком, - отзываются об актрисе в театре. - Ее фантазия, доброта, чистый взгляд на мир и умение понимать детские проблемы делали Екатерину настоящим магнитом для маленьких зрителей».

Екатерина Андреева родилась 19 сентября 1981 года. Первая запись в трудовой книжке – секретарь-машинистка в Центре социально-психологической помощи подросткам и молодежи. В 2004 году она окончила КГПУ, участвовала в спектаклях «Большого Экспериментального Студенческого Театра». В Театр кукол пришла в 2005 году. За семнадцать лет она стала одной из самых опытных и надежных актрис, хорошо чувствовала куклу, отлично владела пластикой и речевой характеристикой персонажа, была убедительна в живом плане.

Екатерина Андреева освоила все системы кукол, включая штоковую марионетку и марионетку на трехметровых нитях, виртуозно владела традиционной тростевой куклой, считающейся основой кукловождения. Она сыграла более сотни ролей, из них более двадцати – центральных образов, играла лирических и драматических героинь, комических и гротесковых персонажей. Ее актерские работы отмечались художественным советом театра, она трижды выдвигалась на республиканскую премию «Онежская маска». (фото Марии Брусникиной)