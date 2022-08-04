Пропавших в Карелии мужчину и мальчика нашли

Стала известна судьба 38-летнего мужчины и 13-летнего мальчика, пропавших в Лахденпохье. Они были объявлены в розыск накануне.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», исчезнувшие 2 августа люди найдены. Они живы и здоровы.

При этом никакие подробности по поводу того, где и при каких обстоятельствах обнаружены пропавшие, не сообщаются. Фото «Петрозаводск говорит»