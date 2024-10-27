Умеренные дожди пройдут в понедельник в Карелии

Завтра, 28 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный дождь, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный, порывистый, местами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами до -2, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +7, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +9, переменная облачность, дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»