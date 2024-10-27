27 октября 2024, 13:06
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии
Сильный ветер придет в республику 28 октября
МЧС Карелии предупреждает об изменении погодных условий в республике. Соответствующую информацию публикует пресс-служба ведомства.
Так, по данным синоптиков, 28 октября местами по Карелии ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
Жителям и гостям республики советуют обходить шаткие строения, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, не выходить в акваторию водоемов. // Фото: unsplash.com / Khamkéo