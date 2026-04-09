09 апреля 2026, 16:19
Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в 73 года
Фото: «Петрозаводск говорит»
Заслуженный артист России Виктор Яковлев ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Псковском академическом театре драмы, в котором служил актер.
Отмечается, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Дату и место прощания с актером сообщат позже.
Виктор Яковлев известен широкому кругу зрителей по своим киноработам. Он снимался в таких проектах как «Улицы разбитых фонарей», «Адвокат», «Казачок» и в других.
