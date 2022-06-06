Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Валерий Рюмин

Не стало советского космонавта Валерия Рюмина. О его смерти в Роскосмосе рассказали 6 июня. Дважды ерой СССР скончался в 82 года.

- На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин,

– сказано в сообщении на сайте ведомства.

Рюмин летал в космос четыре раза, в общей сложности был там 371 сутки, в том числе работал и в открытом космосе.

- Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас,

– сказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Валерий Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Он руководил полетами станций «Салют-7», «Мир», программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» со стороны России. // Фото: Роскосмос