Курсы доллара и евро на 7 июня понизил Центробанк

Банк России слегка понизил курс евро и доллара на 7 июня. Официальный курс валют регулятор опубликовал на своем сайте.

В частности, американская валюта по отношению к российской подешевела на 0,86 рубля. Доллар стоит 61,11 рубля. Евро упал в цене на 1,05 рубля, его стоимость составит 64,87 рубля.

Напомним, Центробанк России устанавливает курсы евро и доллара по отношению к рублю в рабочие дни, он использует для официального курса рыночные с Московской биржи. // Фото: Karolina Grabowska/ www.pexels.com