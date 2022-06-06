06 июня 2022, 18:10
Курсы доллара и евро на 7 июня понизил Центробанк
Доллар во вторник официально будет стоить 61,11 рубля, евро - 64,87 рубля
Банк России слегка понизил курс евро и доллара на 7 июня. Официальный курс валют регулятор опубликовал на своем сайте.
В частности, американская валюта по отношению к российской подешевела на 0,86 рубля. Доллар стоит 61,11 рубля. Евро упал в цене на 1,05 рубля, его стоимость составит 64,87 рубля.
Напомним, Центробанк России устанавливает курсы евро и доллара по отношению к рублю в рабочие дни, он использует для официального курса рыночные с Московской биржи. // Фото: Karolina Grabowska/ www.pexels.com