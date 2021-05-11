Умер карельский писатель Владимир Судаков

10 мая ушел из жизни Владимир Павлович Судаков, поэт, прозаик, член Союза писателей России с 1993 года, член Союза журналистов России, участник проекта «Электронная библиотека авторов Карелии».

Он очень любил свой родной город Сортавалу. Являлся одним из инициаторов создания в этом городе краеведческого музея и Сортавальского землячества в Петрозаводске.

Владимир Павлович сотрудничал с «ТВР-Панорамой», писал очерки, краеведческие материалы о своей малой родине. Его перу принадлежат многочисленные публикации в журнале «Север», сборниках «Краевед Карелии», «Минута жизни» и других.

Владимир Судаков активно участвовал в литературной жизни Карелии, был одним из редакторов-составителей альманаха поэтов республики «Волны трав». 19 апреля он отметил свое 69-летие, через несколько дней его не стало.

Выражаем глубокое сочувствие родным и близким Владимира Павловича Судакова.