Умер карельский художник Валерий Кошелев

Не стало талантливого художника и педагога, вырастившего множество учеников, участника выставок и проектов Городского выставочного зала Валерия Кошелева. О смерти 73-летнего художника сообщили в группе выставочного зала.

В 1972 году он окончил художественно-графический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Преподавал в Петрозаводском социально-педагогическом колледже рисунок, живопись, композицию, пластическую анатомию, цветоведение, художественную обработку бумаги.

В Карельском государственном педагогическом институте был зав. кафедрой изобразительного искусства и дизайна, являлся доцентом кафедры изобразительного искусства и дизайна ПетрГУ.

С 1975 года участвовал в выставках, член Союза художников с 1980 года, Член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, Заслуженный учитель Карелии. На многих выставках представлял бумажную пластику.

На фото - В. М. Кошелев и его инсталляция на выставке «Травы и камни» 2002 (фото artmuseum.karelia.ru, vk.com)