05 июля 2022, 12:19
Кроссовер и легковушка лоб в лоб столкнулись в Петрозаводске
Утром в Пятом поселке произошла авария
Утром 5 июля в Пятом поселке случилось ДТП на перекрестке. Два автомобиля столкнулись в 09:49, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария произошла на пересечении улиц Халтурина, Боровой и Пограничной. Перекресток нерегулируемый, дороги неравнозначные.
ВАЗ-2107 с Боровой улицы двигался на перекресток, поворачивая на Халтурина. В этот момент Hyundai выезжал с улицы Халтурина, поворачивая налево, на Пограничную.
Автомобили столкнулись и получили повреждения. ДТП запечатлела камера компании «Ситилинк». // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»