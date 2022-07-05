Кроссовер и легковушка лоб в лоб столкнулись в Петрозаводске

Утром 5 июля в Пятом поселке случилось ДТП на перекрестке. Два автомобиля столкнулись в 09:49, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла на пересечении улиц Халтурина, Боровой и Пограничной. Перекресток нерегулируемый, дороги неравнозначные.

ВАЗ-2107 с Боровой улицы двигался на перекресток, поворачивая на Халтурина. В этот момент Hyundai выезжал с улицы Халтурина, поворачивая налево, на Пограничную.

Автомобили столкнулись и получили повреждения. ДТП запечатлела камера компании «Ситилинк». // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»