Улицы Петрозаводска назовут в честь персонажей карельского фольклора

Действующее законодательство при присвоении новых наименований элемента улично-дорожной сети требует в первую очередь опираться на исторические и географические особенности конкретной территории, а также на культурные и исторические особенности нашего региона в целом.

В Петрозаводске возводится новый жилой комплекс "Талоярви" на берегу Онежского озера, на мысе Вороний Наволок. И при разработке проекта остро встал вопрос наименования новых улиц.

Использовать географические особенности местности при наименовании затруднительно, так как в городе уже есть множество "онежских" названий (Онежская набережная, Онежская улица, Онежский проезд, Прионежская улица, улица Онежской флотилии и другие), название Вороний Наволок (а также его вариант - Вороний Нос) также уже присутствует в городской среде, а термины "мыс" и его северорусский аналог "наволок" использовать нежелательно, так как в городе уже имеется более десяти мысов (наволоков).

Учитывая, что географический "фактор" практически невозможно использовать при наименовании улиц, группа разработчиков проекта жилого комплекса обратила внимание на культурные и исторические особенности нашего региона в целом. Интересно, что застройщиком было заранее придумано коммерческое наименование жилого комплекса – Талоярви, что уже отражает карело-финскую особенность нашего края (карело-финское "тало" – дом, "ярви" – вода).

Это один из первых в истории Петрозаводска случаев удачного наименования жилого комплекса, которое создано не просто "для красоты" или "для рекламного продвижения", а в соответствии с топонимическими законами и с учётом культуры и истории Республики Карелия.

Но чтобы само название Талоярви не осталось только на бумаге, его предлагается использовать как наименование парка посреди строящегося жилого комплекса. В центре парка запланирована площадь круглой формы, которая получит название площадь Крууга. Крууга – с одной стороны, карельский танец (круг, цепочка), с другой стороны – круг (форма площади). С разных сторон мыса Вороний Наволок идут навстречу друг другу две большие улицы, которые «встречаются» у мыса. Учитывая идею использования явлений карельской культуры, новые улицы получат имена царств хвойного и лиственного леса – Метсола и Тапиола соответственно. Ещё одна длинная улица жилого комплекса может стать Сейдовой. Сейды – это уникальные саамские священные объекты в Карелии. Это культурно-историческое явление до сих пор исследуется учёными. Ещё одна улица – Хонкатар – будет названа в честь персонажа карельских рун, девы сосны, приносящей удачу карельским охотникам.

Стоит отметить, что многие термины и имена персонажей древней карельской культуры могут быть сложны для произношения. Такие имена используют для улиц, которые служат только для облегчения ориентирования на местности и связи с большими улицами.

Так, например, в комплексе появится улица Хийси (один из многочисленных обитателей стран Метсолы и Тапиолы), Ёйговый переулок (ёйги – жанр карельского народного творчества), переулок Сюндю (одно из святочных карельских существ).

Также в новом жилом квартале планируется появление Рунического переулка (карельские руны – нематериальное карельское культурное наследие, эпические песни карел).

Талоярви — масштабный проект, разрабатываемый с уважением к карельской культуре и истории, а также с применением новейших технологий строительства и с учетом комфорта будущих жильцов. Город у воды — шаг в комфортное будущее Карелии.

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