Ученые выяснили: жизнь у воды оказывает положительное влияние на людей

В 2010 году исследователи из Плимутского университета в Великобритании попросили 40 взрослых оценить свыше ста фотографий природных и городских пейзажей. Более высокие оценки за позитивное настроение и тонизирующий эффект респонденты поставили буквально всем фотографиям, на которых присутствовала вода.

В Калифорнии же был проведен эксперимент, в котором реакции добровольцев исследовали на аппарате МРТ. Выяснилось, что система вознаграждения в мозге, которая отвечает за ощущение благополучия, возбуждается при созерцании любых природных пейзажей, но особенно сильно – если на них есть вода.

Подробности читайте в статье "Жизнь у воды" https://ptzgovorit.ru/shortread/zhizn-u-vody