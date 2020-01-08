Украинский Boeing-737 потерпел крушение вблизи Тегерана

Как сообщают СМИ, рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» исчез после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту лайнера находились 180 человек, все они погибли. Об этом сообщает иранское ТВ.

Самолет принадлежал украинской коммерческой авиакомпании, которая базируется в аэропорту Борисполь. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали «технические проблемы». По расписания самолет должен был вылететь из Тегерана в 5.15, фактически взлетел в 6.12. Возможно, эта задержка и объясняется некими техническими проблемами.

На распространенном любительском видео видно, что самолет горел уже в воздухе.

МИД Украины уже подтвердил факт катастрофы и сообщил, что все пассажиры и экипаж погибли.