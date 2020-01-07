Автомобиль снес пешехода на тротуаре после ДТП

Автомобиль, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора, спровоцировал аварию, в которой пострадал пешеход. ДТП случилось 7 января в Петрозаводске в 14:43 и попало в объектив уличной камеры «Ситилинка».

Авария произошла на пересечении улицы Правда с проспектом Александра Невского. На записи, выложенной в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», видно, как черная иномарка мчится по улице Правды в сторону центра, пытаясь проехать перекресток на красный свет. При этом машина подрезала авто, которое собиралось тормозить перед светофором.

По проспекту Александра Невского на разрешающий сигнал светофора уже двигался другой автомобиль. В него-то и врезался лихач. После тарана машина отлетела на тротуар, где сбила женщину. Только чудом пешехода не размазало по стене здания.

Пострадал ли пешеход, неизвестно: по нашим данным, женщина ушла в неизвестном направлении. Как часто бывает, она может вскоре сама обратиться в лечебное учреждение.